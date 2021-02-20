Москва, , 10:14 — REGNUM Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 «Ковивак». Об этом заявил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

«Минздравом России принято решение о регистрации третьей российской вакцины для профилактики коронавируса «Ковивак», разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова», — сказал Мурашко.

По его словам, в ходе клинических исследований на добровольцах «вакцина показала безопасность и эффективность».

Мурашко также отметил, что испытания вакцины «Ковивак» продолжатся на пострегистрационном этапе.