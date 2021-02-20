Абу-Даби, , 10:12 — REGNUM Страны Ближнего Востока могут заинтересовать российские средства противовоздушной обороны (ПВО). В настоящее время «Рособоронэкспорт» обсуждает с рядом ближневосточных государств возможность их поставки. Об этом в преддверии международной выставки вооружений IDEX 2021, которая открывается 21 февраля в столице ОАЭ, сообщил генеральный директор предприятия (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев.

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В беседе с ТАСС он напомнил, что отечественные системы ПВО хорошо известны на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в том числе благодаря их успешному боевому применению.

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«Сегодня мы обсуждаем их поставки с рядом стран региона как отдельно, так и в рамках организации единой системы ПВО», — добавил руководитель предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компания «Рособоронэкспорт» Александр Михеев также заявил, что предприятие готово предложить стратегическим партнёрам РФ новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э «в случае их заинтересованности». По его словам, настоящее время компания ведёт предварительные консультации с отдельными странами мира по возможности поставок новейшего российского истребителя.