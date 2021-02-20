Сочи, Краснодарский край, , 10:11 — REGNUM Оползень сошёл на участке федеральной трассы в районе Мамайского перевала Сочи в ночь на 20 февраля, об этом в телеграм-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

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Причиной схода оползня стало переувлажнение почвы. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также нет. Движение на участке схода оползня в настоящее время не нарушено, его регулируют сотрудники автоинспекции.

На утро 20 февраля расчистку дорог города и горных от снега производят 290 единиц спецтехники, за сутки использовано порядка двух тысяч тонн противогололедных материалов.

Также в городе продолжается работа по восстановлению энергоснабжения, нарушенного непогодой. В ночь на 20 февраля зафиксированы новые отключения. На ликвидацию аварий направлены более 180 человек, а также 61 единица техники. Еще восемь бригад прибыли на помощь сочинским энергетикам из соседних филиалов региона.