Джакарта, , 10:11 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что к концу 2021 года нелегко будет привить от коронавируса 182 млн жителей, сообщает Kompas.

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"Большая проблема — это доступность самой вакцины», — отметил президент.

По словам главы государства, Индонезия получила 3 млн вакцин для медицинских работников, а затем получила еще 7 млн вакцин. Вакцина на данном этапе вводится государственным служащим, учителям и торговцам.

«Мы все должны работать вместе, чтобы решить эту проблему», — заявил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии продлило действие коронавирусных ограничений на Яве и Бали до 8 марта 2021 года.

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