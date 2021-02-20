Новосибирск, , 10:10 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие сутки выявлен ещё 124 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 118 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 63 года, 70 лет, 75 лет, двум было по 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 80 лет. Всего в регионе умерли 1377 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 17 пациентов».

Всего в регионе выявлено 34 800 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1949 детей; 32 305 пациентов выздоровели (+79 за сутки).