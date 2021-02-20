Москва, , 10:10 — REGNUM На сегодняшний день в России произведено более 10 млн доз «Спутника V» и около 80 тысяч доз «ЭпиВакКороны». Об этом в ходе совещания об обращении вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше десяти миллионов доз «Спутника V» и порядка 80 тысяч доз «Эпиваккороны». В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата «Ковивак», — сказал Мишустин.

По его словам, ценообразование на вакцины от COVID-19 должно быть прозрачным.

Мишустин также предостерёг от попыток получить сверхприбыль на теме вакцинации.