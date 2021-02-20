Керчь, Крым, , 10:11 — REGNUM Моряк, который скончался на борту судна April в Керченском проливе, по уточненным данным, был гражданином Турции. Об этом 20 февраля сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

«Тело умершего моряка остается на судне. Из восьми членов экипажа на борту было пятеро турок, один из них погиб», — приводит его слова ТАСС.

Также Кравченко уточнил, что два человека из данного числа являются гражданами Грузии и еще один — гражданином Украины.

Отметим, 19 февраля стало известно, что экипаж судна под панамским флагом, находящегося в районе Керченского пролива, эвакуируют из-за случаев отравления.