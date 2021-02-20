Москва, , 10:32 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР «Курилы» на Сахалине для запуска новых инвестиционных проектов, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал.

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На новых участках планируют открыть предприятие по пошиву рыболовных сетей, создать хранилище ГСМ и построить дополнительную инфраструктуру для рыбокомбината.

За счёт новых проектов будет создано не менее 40 рабочих мест, а объём частных вложений составит около 475 млн рублей.

ТОР «Курилы» создали в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье резидент ТОР «Михайловский» — компания «НК Лотос» — ввела в эксплуатацию первые десять га теплиц. Свежие овощи по доступной цене поступят в продажу уже в апреле, помидоры — осенью.