Ярославль, 20 февраля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. Голкипер молодежного хоккейного клуба «Локо» Егор Гуськов стал рекордсменом Молодежной хоккейной лиги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МХЛ.

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В игре против московского МХК «Динамо» Егор Гуськов отразил 25 бросков и в 13 раз за регулярный чемпионат МХЛ не пропустил шайб в свои ворота. Таким образом, ярославский вратарь побил рекорд Молодежной хоккейной лиги, который был установлен в сезоне 2018−2019 годов голкипером санкт-петербургского «Динамо» Кириллом Устименко.

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Всего в нынешнем сезоне Егор Гуськов провел за ярославский «Локо» 47 матчей, в которых одержал 38 побед. В среднем он отражает 94,8 процента бросков по своим воротам. МХК «Локо» на данный момент является лидером Западной конференции МХЛ и действующим обладателем Кубка Харламова.