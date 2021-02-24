24 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Максим Воронов, , 09:15 — REGNUM ТНТ продолжает пытаться осмыслить 90-е и то влияние, которое оказало это трагическое переломное время на каждого человека и на целые семьи. По традиции осмысление это происходит в комедийно-драматическом ключе, привычном для телеканала. Сериал «Мир, дружба, жвачка!» предлагал зрителю полное погружение в эпоху. Фильм «Батя» режиссера Дмитрия Ефимовича построен на соединении двух планов — современности, времени детей, которые уже сами обзавелись семьями, и 90-х, времени отцов-дедушек.

Закрытый показ

Фильм выстроен из коротких то смешных, то трогательных скетчей-флешбэков, в которых главный герой Макс (стэндапер и комик Стас Старовойтов), едущий с семейством на юбилей к своему семидесятилетнему Бате (Владимир Вдовиченков), вспоминает свое детство и батины воспитательные приемы, такие непохожие на его собственные.

Атмосфера фильма подкупает своей искренностью. Здесь нет подчеркнуто чудаковатых героев, как в фильме «Родные», тоже созданном ТНТ. Все — и дети, и взрослые — выглядят очень достоверно. Особо хочется отметить игру юных артистов — прежде всего, конечно, Андрюши Андреева — маленького Макса. Андрюша стал известен зрителю по фильму «Солдатик», где блестяще сыграл главную роль. Но и дети выросшего Макса — Дима (Севастьян Бугаев) и Настя (Диана Енакиева) — ведут себя очень естественно, без малейших натяжек, юные актеры имеют за плечами солидный опыт съемок. Ситуации, в которых взрослые и дети оказываются, совершенно естественные, узнаваемые, житейские, даже если они смешны и несколько абсурдны.

Гавриил Гордеев

Абсурд в фильме отнюдь не главенствует и не является самоцелью. Легкая безуминка, отличающая поведение Бати, — это, скорее, защитная реакция на безумную обстановку, не патология, а что-то вроде обретенного «дзена». Его кажущийся цинизм — тоже броня. Когда Батя предлагает маленькому Максу зарубить курицу («в жизни пригодится»), погладить свиную голову на рынке, водит с собой на завод воровать кабель («не унесем — будет не только холодно, но и голодно»), учит его считать по датам, выбитым на кладбищенских плитах, а читать — по новостным колонкам в газете, где рассказывается о горячих точках и массовых убийствах, то это проявление не жестокости и «чернухи», а, скорее, парадоксального внутреннего протеста против чудовищного времени и бессилия перед ним. В нормальной ситуации взрослые стараются оградить детей от темных сторон жизни, и только во время войн и других великих потрясений отцы начинают приобщать сыновей к этим сторонам. Но Батя, не скрывая зла от Макса, всё же старается пусть нетривиальным образом, но защитить его. Так, знакомство мальчика с алкоголем происходит в прямом смысле «от противного» — ему были продемонстрированы отвратительный вкус водки и неприятные ощущения — когда Батя заставил мальчика долго кружиться на одном месте, чтобы дать понять, что такое «пьяный». В итоге Макс, судя по всему, избег искуса «зеленого змия», сам же Батя, увы, нашел сомнительную отдушину в «застольях», из-за чего семья распалась.

90-е показаны без самых страшных своих моментов, но очень наглядно для людей с воображением или хорошей памятью. Здесь нет ни бандитских разборок, ни драк, ни луж крови в подъезде. В принципе, любой ребенок мог бы случайно столкнуться и с таким, но это было бы против комедийного жанра. Однако до слез трогает скетч с «котлетой по-киевски», где Макс ест пустую картошку, глядя влюбленными глазами на эту ужасно аппетитную котлету в кулинарной книге. Или сценка в игрушечном магазине, где Максу достается лишь «тест-драйв» управляемого танка, который, увы, приходится вернуть продавщице, — полная противоположность современности, когда Макс-отец запросто и мимоходом приобретает сыну навороченный «бластер», чтобы «купить» его хорошее поведение.

Аркадий Водахов

Современное воспитание, показанное в фильме, очень отличается от «старой школы». Затемпературившего ребенка тут же везут в больницу, а не заставляют есть лук и засовывать в нос чеснок, а наказания очень мягкие и не очень последовательные. По современным канонам, Макс и его жена Ира (Надежда Михалкова) стараются отвлечь и развлечь закапризничавших детей вместо того, чтобы их наказывать. Впрочем, и Батя, вопреки стереотипам, вовсе не лупил сына как сидорову козу, а только «смотрел» на него так, что тот сам шел в угол. Что касается общения, то Батя с Максом были вместе куда чаще, чем порознь, ведь не было ни интернета, ни гаджетов, а разлучником мог выступить разве что телевизор с футболом. Совсем не то сегодня, когда семейное общение приходится специально организовывать, превращаясь в массовика-затейника.

Макс всю жизнь пытается преодолеть воспитательные стереотипы Бати, но при этом в нем скрыты огромные запасы любви, нежности и благодарности отцу. Несмотря на то, что Батя с возрастом стал еще более жестким, резким и неотзывчивым, Макс готов идти на жертвы, чтобы навести мосты. И добивается успеха тогда, когда, казалось бы, все усилия оказываются напрасными. И отец, и сын любят друг друга, просто отец не очень умеет проявлять любовь вовне. Но готов учиться.

Как утверждают создатели фильма, фигура отца важна и вечна, несмотря на все изменения — информационные и прочие. И пусть современные родители воспитывают детей мягче, а суровость так называемого «мужского воспитания» была во многом вынужденной, всё равно и через много лет людям будет понятно то, о чем говорится в фильме.

Закрытый показ

«Батя» вызывает самые разные чувства — и смех, и печаль, а может быть, даже слезы. Фильм сделан с большой любовью и уважением к людям разных поколений. В нём нет попыток давать оценки и причислять тех или иных к прогрессистам или «динозаврам». Создается ощущение единого потока времени, преемственности поколений, которая, несмотря ни на что, всё же не была разрушена. А это, наверное, самое важное.