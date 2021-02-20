Саратов, , 10:35 — REGNUM Около 10 тыс. доз вакцины от COVID-19 поступило в 428-й военный госпиталь Центрального военного округа, дислоцированный в Саратове, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Первоочередно вакцинации подлежат медработники, непосредственно принимающие участие в диагностике и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав, дежурные воинских частей и силы соединений. Более 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников воинских частей и учебных заведений Центрального военного округа получили вакцину в регионах Поволжья. 18 февраля свыше 13 тыс. доз вакцины поступило в 426-й военный госпиталь в Самаре.

Перед вакцинацией медики осуществляют комплексный осмотр. Вводят препарат внутримышечно с соблюдением всех мер защиты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Восточном военном округе (ВВО) Вооружённых сил (ВС) России от COVID-19 за период с декабря 2020 года было вакцинировано препаратом «Спутник-V» более 35 000 военнослужащих. Вакцинация, проводимая в военных медицинских учреждениях округа, осуществляется на добровольной основе, с соблюдением всех необходимых мер санитарной защиты.

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