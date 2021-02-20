Ярославль, , 09:44 — REGNUM В Ярославле начинается второй этап ремонта проспекта Машиностроителей, работы будут идти с 25 февраля по 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на представителя подрядной организации.

Проспект Машиностроителей City-yaroslavl.ru

Проспект Машиностроителей в Ярославле ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщало ИА REGNUM работы начались 15 января. На первых двух этапах осуществляется замена ливневого коллектора. Ход первого этапа был продлен на 10 дней.

«На первом этапе, из-за ошибок в проектной документации, пришлось разрабатывать и утверждать новую. На следующей неделе начнём подготовительные работы перед демонтажем старого коллектора на втором участке. Завершить работы предстоит до 10 апреля, после чего приступим к асфальтировке», — рассказал представитель подрядной организации ГК «ЕКС» Алексей Самарин.

На данный момент в рамках реконструкции перекрыто движение на перекрестке проспекта Машиностроителей. С 25 февраля перекроют и следующий перекресток, на пересечении Машиностроителей и улицы Саукова.

«На перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Саукова поменяется схема организации движения. При выезде с улицы Саукова на проспект Машиностроителей отменяется поворот налево, движение будет возможно только направо в сторону улицы Папанина. Также для автотранспорта, выезжающего из Школьного проезда и с улицы Папанина в сторону улицы Сахарова, дополнительно будет обустроен разворот в районе ТЦ «Яркий». Во избежание пробок будет перенастроена работа светофорных объектов», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Схема перекрытия City-yaroslavl.ru

Городские власти заранее извинились перед жителями Заволжского района.

«Власти города приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием и терпением отнестись к проводимым работам», — отмечается на сайте мэрии Ярославля.

Полностью работы на проспекте Машиностроителей в Ярославле будут завершены в августе 2021 года.

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