Челябинск, , 09:42 — REGNUM В Челябинске местный житель осуждён за покушение на сбыт наркотических средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, в августе 2020 года мужчина пытался перебросить на территорию колонии № 8 в Челябинске через забор наркотические вещества. Делал он это по просьбе одного из заключённых, но был задержан сотрудниками ФСБ на месте преступления.

Суд назначил ему шесть лет лишения свободы. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.