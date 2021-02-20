Чита, , 09:42 — REGNUM В январе 2021 года оборот оптовой торговли организаций Забайкальского края оказался на 5,4% меньше, чем в январе 2020 года и составил 6404,8 млн. рублей (в сопоставимых ценах). Об этом информирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 79,5% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 5089 млн. рублей (103,4% к январю 2020 года).