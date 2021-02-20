Ирвайн, США, , 09:42 — REGNUM В недавно анонсированной Diablo II: Resurrected (ремастер-версии Diablo II) не будет функции кроссплея. Об этом стало известно из интервью с главным дизайнером проекта Робом Галлерани для издания Eurogamer 20 февраля.

Разработчик отметил, что эта функция может появится в игре в будущем, однако её точно не будет на релизе проекта. При этом в Diablo II: Resurrected будет реализована кросс-прогрессия — т. е. возможность переносить своих персонажей и все их предметы между различными игровыми платформами.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на онлайн-выставке Blizzcon 2021 анонсировали ремастер-версию Diablo II. Она выйдет в 2021 году на PC и всех актуальных консолях.

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