Севастополь, , 09:42 — REGNUM Жители 12 улиц в Севастополе остались без воды из-за аварии 20 февраля. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, вода в кранах будет отсутствовать с 05:30 до 15:00.

В зону отключения попали улицы Карантинная, Катерная, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Пионерская, Саперная, Корсунская, Панаса Мирного, Новикова-Прибоя, Понтонная, Пожарова, Генерала Петрова, Нефедова.

На период отключения жителям организован подвоз воды: с 07:15 до 11:00 на ул. Карантиная, 16 и Пионерская, 3; с 11:15 до 13:00 на ул. Пожарова, 6; с 13:00 до 15:00 на ул. Новикова-Прибоя, 35 и в частный сектор; м 15:00 до 18:00 — на ул. Карантиная, 16, Пионерская, 3, Пожарова, 6.