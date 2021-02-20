Пермь, , 09:40 — REGNUM Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Северной Македонии в матче квалификации чемпионата Европы. Встреча прошла в Перми и завершилась со счётом 94:77.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной России Джоэл Боломбой, набравший 19 очков. В составе македонской команды наибольшую результативность показал защитник Войдан Стояновски, у которого 18 очков.

Благодаря этой победе сборная России досрочно обеспечила себе выход на чемпионат Европы.