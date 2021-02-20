Братислава, , 09:40 — REGNUM Премьер-министр Словакии Игорь Матович раскритиковал отказ правительства страны от закупки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Он отметил, что у препарата нет недостатков, и настаивает на приобретении вакцины. Об этом Матович сообщил на пресс-конференции, говорится в сообщении канцелярии правительства Словацкой Республики.

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«Я был бы рад, если бы министр здравоохранения Марек Крайчи разрешил применение российской вакцины «Спутник V» в нашей стране», — отметил политик.

Матович, ссылаясь на результаты опросов, подчеркнул, что 300 тыс. жителей республики, если бы им была предоставлена такая возможность выбора, хотели бы сделать прививки против коронавируса с использованием «Спутника V».

По его словам, помимо Венгрии, препарат зарегистрирован ещё в 29 странах. Он также добавил, что в вопросе вакцинации страны Евросоюза оказались «проигравшими» из-за большого количества отложенных вакцин. премьер-министр подчеркнул, что людям необходимо позволить добровольно пройти вакцинацию препаратом, которому они доверяют.

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Напомним, Словакия отказалась от закупок российского препарата от COVID-19. Правительство республики накануне, 19 февраля, не утвердило постановление о его покупке. Вето на это предложении наложила партия «за народ».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» самой безопасной в мире. По его словам, этот препарат лучший среди существующих вакцин от COVID-19, что было доказано в ходе клинических испытаний.