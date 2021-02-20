Москва, , 09:40 — REGNUM Минпросвещения РФ поддержало идею внедрения в аттестаты школьников и выпускников колледжей QR-кодов, позволяющих будущим работодателям получить полную информацию о квалификации потенциального работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета

«Пять лет назад дипломы выпускников СПбГУ были дополнены QR-кодом, благодаря которому потенциальный работодатель может получить полную информацию о студенте. Новаторское решение СПбГУ получило высокую оценку на общегосударственном уровне: по решению Министерства просвещения РФ аттестаты об основном и среднем общем образовании теперь будут содержать двумерный матричный штриховой код», — говорится в сообщении пресс-службы вуза.

Отмечается, что подобная система в СПбГУ действует с 2016 года. QR-код содержит в себе информацию из электронного портфолио с персональной страницы выпускника вуза. С помощью данного кода работодатель может получить объективную информацию о соискателе — например, узнать о его участии в конкурсах и волонтёрстве, наличии грантов, наград, успехов в учебе, а также о дисциплинарных нарушениях в случае их наличия.

Помимо этого, с помощью QR-кода можно будет проверить подлинность документов.