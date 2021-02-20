Кронштадт, Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM В нападении с ножом на смотрителя одного из старейших российских маяков «Толбухин» в Кронштадте подозревают его супругу. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, 18 февраля с маяка вблизи острова Котлин был госпитализирован 49-летний начальник маяка воинской части Минобороны РФ Дмитрий Маско. Военного госпитализировали с проникающей колото-резаной раной брюшной полости, в тяжелом состоянии. С места происшествия были изъяты восемь бытовых ножей, две куртки, две бутылки, стакан, четыре стопки, ружье, 18 патронов и десять окурков.

Как сообщили в Главке МВД, 19 февраля 2021 года около 15:00 часов в результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержана 41-летняя супруга потерпевшего, работающая техником маяка Юлия.

«По предварительной информации, накануне вечером после распития спиртных напитков, в результате внезапно возникшей ссоры, женщина ранила своего супруга ножом», — уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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