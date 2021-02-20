Ижевск, , 09:38 — REGNUM Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, отбывающий наказание за взятки, в настоящее время проходит специализированное лечение в ведущем ЛПУ Минздрава республики. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Удмуртии.

«Состояние здоровья стабильное», — говорится в сообщении.

Ранее в telegram-канале «Это Щукин» появилась информация, что ночью Соловьев скончался в больнице.

Семья бывшего чиновника также не подтверждает его смерть.

«Мы сами ничего не знаем. От одних источников говорят, что умер ночью, другие говорят, что жив. Нам ничего не говорят», — рассказала «Коммерсантъ-Ижевск» дочь экс-главы республики Евгения Сирик. По ее словам, другая дочь Соловьева постоянно находится в больнице, но никак не может добиться разрешения на посещение отца. Она не исключила, что семья узнает последней в случае его смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). Установлено, что при строительстве мостов через Каму и Буй он получил взятки на 134 млн рублей, долю в уставном капитале юридического лица на 2,7 млн рублей, ещё 5 млн рублей и услуги имущественного характера на 20 тыс. рублей.

В настоящее время экс-главе Удмуртии 70 лет. В ходе следствия он неоднократно жаловался на состояние здоровья.

Ранее стало известно, что Соловьев находится в реанимационном отделении одной из клиник Ижевска.

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