Оренбург, , 09:38 — REGNUM С первого дня возникновения сложной ситуации с массовым отравлением учеников в гимназии № 1 Оренбурга действия администрации школы были оперативны и грамотны. Все мероприятия проводились в соответствии с требованиями СанПиН. Об этом заявило министерство образования Оренбургской области.

Напомним, 18 февраля гимназисты начали массово жаловаться на недомогание и обращаться в медучреждения. На 19 февраля стало известно о 16 фактах заболевания, в четырех случаях потребовалась госпитализация. У всех заболевавших выявлен норовирус.

Принято решение о закрытии школы с 20 февраля и до особого распоряжения на карантин. Школьников переводят на дистанционное обучение. Силами специализированной организации по режиму, применяемому при вирусных инфекциях, сегодня (20 февраля) запланирована повторная дезинфекция всех помещений гимназии.

В минобре подчеркнули, что держат на контроле ситуацию в гимназии. Министерство находится в постоянном взаимодействии с директором гимназии, специалистами управления образования, Роспотребнадзором Оренбургской области.

«Заключение о причине возникновения непростой ситуации будет сделано соответствующими компетентными органам», — сказали в минобре региона.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области, по факту массового отравления в гимназии № 1 Оренбурга проводится доследственная проверка.

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