Берлин, , 09:42 — REGNUM Неконструктивная политика Запада утомила Россию, считает глава Германо-российского форума и бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек. Об этом он заявил в интервью Berliner Zeitung.

«Похоже, Россия попросту устала от нас и наших вечных упреков, а также от мира двойных стандартов», — предположил немецкий политик.

Запад постоянно грозит России пальцем, так как считает, что всё знает лучше, и что мир должен быть организован только так, как он считает правильным.

Платцек напомнил о выступлении главы МИД России Сергея Лаврова на форуме «Потсдамские встречи» в ноябре 2020 года. Лавров тогда заявил, что Германия усиливает курс на сдерживание России, и что отношения между Москвой и Евросоюзом деградируют. Вместе с тем российский политик подчеркнул, что Россия хочет восстановления взаимоуважительного диалога с Германией.

По словам Платцека, западные ценности и их защита правильны. Но представители этих ценностей «должны демонстрировать их на деле, а не на словах».

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