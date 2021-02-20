Саратов, 20 февраля 2021, 09:40 — REGNUM С 23 февраля освобождена от должности председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Анжелика Потапова. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.
В документе говориться, что Потапова освобождена от занимаемой должности и уволена с государственной гражданской службы региона по собственной инициативе.
Исполнение обязанностей возложено на Надежду Ибрашеву, сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул №64».
ИА REGNUM напоминает, 15 февраля в правительстве Саратовской области отправили в отставку трех министров— главу минобразования Ирину Седову, главу минкультуры Татьяну Гаранину и руководителя минтруда и соцподдержки Сергея Наумова. Новым министром труда стал Сергей Егоров.
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