Саратов, , 09:40 — REGNUM С 23 февраля освобождена от должности председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Саратовской области Анжелика Потапова. Соответствующее постановление подписал губернатор Валерий Радаев.

В документе говориться, что Потапова освобождена от занимаемой должности и уволена с государственной гражданской службы региона по собственной инициативе.

Исполнение обязанностей возложено на Надежду Ибрашеву, сообщает телеграм-канал регионального правительства «Пул №64».

ИА REGNUM напоминает, 15 февраля в правительстве Саратовской области отправили в отставку трех министров— главу минобразования Ирину Седову, главу минкультуры Татьяну Гаранину и руководителя минтруда и соцподдержки Сергея Наумова. Новым министром труда стал Сергей Егоров.

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