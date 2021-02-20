Абакан, , 09:36 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, скончались двое мужчин 61 и 68 лет и 73-летняя женщина.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике умерли 440 граждан с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Тем временем, за сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, а общее число подтверждённых случаев достигло 21 154. Выздоровели к настоящему времени 19 840 человек.