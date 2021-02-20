Чита, , 09:36 — REGNUM В январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, эпидемиологическая обстановка в Забайкалье характеризовалась ростом заболеваемости населения острыми инфекциями верхних дыхательных путей и гонококковой инфекцией. Об этом информирует территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

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Вместе с тем, в регионе зарегистрировано снижение заболеваемости: сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, хроническими вирусными гепатитами (впервые выявленными).

Из социально значимых болезней снизилась заболеваемость болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулезом (впервые выявленным), сифилисом, педикулезом.

С начала года зафиксировано 88 укусов, нанесенных собаками. Среди заболевших острыми кишечными инфекциями дети в возрасте 0 — 17 лет составляли 84,8%, острыми респираторно-вирусными инфекциями — 38,6%, педикулезом — 84%.