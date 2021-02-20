Ростов-на-Дону, , 09:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону в день футбольного матча «Ростов» — «Ахмат», который состоится в рамках 1/8 Кубка России, запустят дополнительные автобусы. 29 единиц транспорта выйдут на городские маршруты, чтобы обеспечить развоз болельщиков, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

В день матча автобусы, обслуживающие муниципальный маршрут №39, будут также работать по укороченной схеме — до остановки «Городской пляж». К 22:00 мск общественный транспорт будет сосредоточен в центре города для развоза болельщиков по районам Ростова-на-Дону.

Отметим, что встреча подопечных Валерий Карпина (Ростов-на-Дону) и Андрея Талалева (Грозный) состоится на стадионе «Ростов Арена» 21 февраля. Главным арбитром матча назначен Игорь Панин.