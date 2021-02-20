Ирвайн, США, , 09:34 — REGNUM Американская студия Blizzard Entertainment анонсировала ремастер-версию популярной ролевой игры Diablo II с подзаголовком Resurrected. Премьера дебютного трейлера состоялась 20 февраля на онлайн-выставке Blizzcon 2021.

В Resurrected войдёт не только оригинальная Diablo II, но и дополнение Lord of Destruction. Геймеров ожидает улучшенная графика, однако никаких изменений в геймплей внесено не будет.

Релиз Diablo II: Resurrected должен состояться в 2021 году, точная дата пока не сообщается. Игра будет доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

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