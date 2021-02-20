Москва, , 09:33 — REGNUM «Рособоронэкспорт» в прошлом году продал военной продукции на сумму порядка $13 млрд, сообщил гендиректор российской госкорпорации Александр Михеев.

«В 2020 году экспорт продукции военного назначения по линии «Рособоронэкспорта» сохранился на уровне предыдущего года», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, последние годы Россия стабильно отчитывалась о продаже оружия за рубеж на сумму примерно $15 млрд, из которых $13 млрд приходится на контракты, заключенные через «Рособоронэкспорт», входящего в состав «Ростеха» и являющегося единственным государственным посредником по экспорту и импорту продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения.

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