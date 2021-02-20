Киев, , 09:41 — REGNUM Послы стран «Большой семерки» (G7) выступили за ужесточение наказания за недостоверное декларирование на Украине. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице дипломатов в социальной сети Twitter.

Помимо ответственности за указание недостоверных сведений в декларации, послы назвали ещё несколько направлений, на которых готовы поддержать Украину.

«Поддержка Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в частности для эффективной проверки электронных имущественных деклараций, контроля над финансированием политической деятельности, управления коррупционными рисками, и принятие и воплощение амбициозной национальной антикоррупционной стратегии», — сказано в сообщении.

В G7 также подчеркнули, что поддерживают укрепление независимости Высшего антикоррупционного суда Украины.

Напомним, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Тимофей Милованов заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) «обманул» Украину, чем создал неблагоприятные условия для визита Зеленского в ОАЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Зеленского рассказал, как МВФ «обманул» Украину