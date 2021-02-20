Новороссийск, Краснодарский край, , 09:32 — REGNUM В Нововороссийске 12 подростков и пять взрослых госпитализированы с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 20 февраля.

Вечером 19 февраля за медпомощью обратились подростки и взрослые, находившиеся в ФГБУЗ «Пансионат Майстренко» — они приехали на тренировочные сборы из Республики Крым. Всего на сборы прибыло 46 подростков в возрасте 15−17 лет в сопровождении 11 взрослых, в том числе фельдшера. Юные спортсмены должны были участвовать в сборах перед соревнованиями.

После осмотра медиками 12 подростков и пятеро взрослых госпитализированы в городскую инфекционную больницу. В пансионате остались 33 подростка и пяти взрослых. Также остановлена работа пищеблока, для оставшихся в пансионате организовано привозное питание.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что организовано проведение эпидемиологического расследования по факту заболевания проживающих в ФГБУЗ «Пансионат им. А.И. Майстренко» в г. Новороссийске, произведен отбор материала для лабораторного исследования от заболевших, персонала пищеблока, смывов с объектов внешней среды.