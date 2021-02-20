Загреб, , 09:39 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа выявили 388 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек скончались от COVID-19. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 19 февраля.

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Журналисты отмечают, что к аппаратам-ИВЛ в стране подключены 73 пациента.

Согласно новым официальным данным, с начала пандемии в Хорватии выявили 239 254 случая заражения коронавирусом, а общее число скончавшихся от COVID-19 составляет 5407.

Напомним, что 18 февраля в Хорватии выявили 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.