Чита, , 09:31 — REGNUM В преддверии Дня защитника Отечества Забайкалкрайстат обнародован статистический портрет забайкальских мужчин в сравнении с российскими.

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики, на 1 января 2020 г. численность мужчин в Забайкальском крае составила 507,9 тыс. человек, или 47,9% общего числа его жителей.

В городской местности проживали 340,2 тыс. мужчин (47,1% городского населения), в сельской — 167,7 тысячи (49,7% сельского населения). Аналогичная ситуация о положении мужчин наблюдается и по Российской Федерации. Численность мужчин на 1 января 2020 г. равна 68,1 млн. человек — это 46% населения страны. В сельской местности удельный вес мужчин больше, чем женщин.

В Забайкальском крае большая часть мужского населения (63,2%) находилась в трудоспособном возрасте (16−60 лет), мальчики и подростки до 16 лет составили 24,3%, мужчины старше трудоспособного возраста — 12,5%. Средний возраст мужчин в крае составил 34 года.

В целом по России число мужчин в трудоспособном возрасте составило 63,3%, в возрасте до 16 лет — 16%, старше трудоспособного возраста — 20,7%. Средний возраст российских мужчин — 37,5 лет. На 1000 лиц мужского пола в Забайкальском крае приходилось 1086 женщин.