Монреаль, Канада, , 09:30 — REGNUM У Всемирного антидопингового агентства (WADA) нет оснований считать, что с российской вакциной «Спутник V» могут быть проблемы с точки зрения антидопинговых правил. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на WADA.

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«У WADA нет оснований полагать, что с этой вакциной есть какие-либо проблемы с точки зрения антидопинговых правил», — заявил представитель пресс-службы WADA.

Отмечается, что WADA сделало запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с просьбой выяснить у производителя вакцины её точный состав и свойства.

В WADA добавили, что такие же запросы направляли в антидопинговые агентства других стран, в которых производятся вакцины от коронавируса.