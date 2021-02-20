Прибайкальский район, Бурятия, , 09:30 — REGNUM Преподаватели Татауровского филиала Байкальского колледжа туризма и сервиса в Бурятии жалуются на принуждение к вакцинации от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщила уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова.

По её словам, жалоба от педагогов поступила во второй раз. По первой министерство образования оперативно приняло меры. Тем не менее, руководство учебного заведения, по всей видимости, не теряет надежды побудить их к вакцинации.

«Уважаемые коллеги! Ваши заявление от отказа от прививки во внимание не берутся. Должен быть официальный отвод от врача. Летом, когда будем проходить медкомиссию, Вам без прививки допуска к работе не будет. Поэтому мы должны пройти сейчас, или поставить или получить отвод», — цитирует омбудсмен сообщение от руководителей филиала.

Она заявила о недопустимости принуждения к прививке. По мнению Жамбаловой, руководство должно вести разъяснительную работу вместо рассылки сообщений с угрозами. Уполномоченный в настоящее время готовит обращение в прокуратуру.