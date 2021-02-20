Джакарта, , 09:29 — REGNUM Правительство Индонезии распространило 7 млн доз вакцины против коронавируса для вакцинации пожилых людей, сообщает Kompas.

Всего в 33 провинциях Индонезии было распределено 7 млн доз вакцины. Процесс вакцинации пожилых людей начнется на следующей неделе.

В министерстве здравоохранения заявили, что 70% из 7 млн доз вакцины будут отправлены на Яву и Бали из-за большого числа случаев COVID-19.

Правительство сможет вакцинировать пожилых людей только в столицах провинций из-за ограниченного количества вакцин.

Как сообщало ИА REGNUM, в службе здравоохранения Джакарты заявили, что кормящих матерей привьют против коронавируса.

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