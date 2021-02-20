Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Американский дизайнер Чип Фуз представил свою версию спорткара Chevrolet Corvette поколения С8 со средним расположением двигателя. Видео с эскизом авто и комментариями художника размещено на YouTube-канале Hagerty.

По мнению Фуза, дизайнеры американского автопроизводителя создали модель, которая «не отражает фирменного стиля оформления Corvette».

Стоит отметить, что новое поколение Chevrolet Corvette C8 поступило в продажу в прошлом году. Модель понравилась части фанатов марки. Тем не менее некоторым поклонникам Corvette не понравился дизайн новинки. По их мнению, в спортивной модели С8 нет преемственности стиля.

В видеоролике Фуз отметил, что длинная носовая часть и органичные изгибы были отличительными чертами Corvette, которые отсутствуют в поколении модели C8. Художник объяснил, что это связано со средним расположением мотора. Такая архитектура требует меньше места спереди, а сзади — больше.

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