Варшава, , 09:28 — REGNUM 19 февраля в центре Варшавы состоялась очередная уличная акция протеста, организованная «Женской забастовкой». Её участники, выступающие против ужесточения запрета на проведение абортов, заблокировали перекресток. Не обошлось без стычек с полицейскими. Об этом сообщает Onet.pl.

Участники акции собрались в центре Варшавы примерно в 17:00 часов по местному времени. В какой-то момент они вышли на проезжую часть и заблокировали движение на оживленном перекрестке в центре города — на месте пересечения улиц Пулавской и Говорки.

После этого действия полиция начала оттеснять протестующих с проезжей части, между сторонами начались потасовки. Около 18:30, когда участники акции были оттеснены с проезжей части, полиция задержала одного и организаторов и доставила его в отделение.

Участники акции отреагировали на это шествием в полицейский участок, куда задержанный предположительно мог быть доставлен, и начали проводить акцию прямо у входа в участок. Около 20 часов они были проинформированы, что задержанного отпустили. В отношении него был составлен административный протокол.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в городах Польши, которые продолжаются до сих пор.