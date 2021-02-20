Москва, , 09:34 — REGNUM Компания «Рособоронэкспорт» готова предложить новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э стратегическим партнёрам РФ. Об этом 20 февраля заявил генеральный директор компании Александр Михеев в преддверии оружейной выставки IDEX-2021, которая пройдет в ОАЭ.

«Рособоронэкспорт» готов предложить Су-57Э стратегическим партнерам России в случае их заинтересованности», — приводит его слова РИА Новости.

Также Михеев уточнил, что в настоящее время компания ведет предварительные консультации с отдельными странами мира по возможности поставок новейшего российского истребителя.

Отметим, Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, который предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.