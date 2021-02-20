Тхонъён, , 09:34 — REGNUM На одной из птицеферм в южнокорейском городе Тхонён провинции Кёнсан-Намдо, на которой выращивают 4,6 тыс. голов гусей, уток и кур-несушек, обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны.

По состоянию на 20 февраля на территории страны выявлено 100 очагов высокопатогенного штамма птичьего гриппа среди домашней птицы. Уничтожено более 28,6 млн голов домашней птицы.

В связи с ростом случаев заражения птичьим гриппом ветеринарные власти провинции призвали фермеров к соблюдению карантинных правил и усилить профилактические и дезинфицирующие меры.

Напомним, что в период с 11 по 18 февраля в Южной Корее выявили 25 случаев заражения птичьим гриппом среди диких птиц. Общее число очагов птичьего гриппа среди диких птиц увеличилось до 197.