Варшава, , 09:25 — REGNUM В деревне Киршек Пясечненского района Польши у известной польской актрисы Йоанны Лишовской угнали машину. Автомобиль «Бентли» находился возле её коттеджа, однако утром она его уже не обнаружила. Стоимость автомобиля оценивается в 750 тысяч злотых (около 202 тысяч долларов США). Об этом 20 февраля сообщает Onet.pl.

«42-летняя актриса сообщила об исчезновении своего автомобиля с территории возле её коттеджа, где она постоянно проживает. Полицейские проводят мероприятия по поводу её заявления. Изучаются записи всех камер наблюдения, находящихся поблизости, опрашиваются все, кто мог стать свидетелем угона», — сообщил пресс-секретарь местного отделения полиции Рафал Маркевич.

Йоанна Лишовская — известная в Польше актриса, певица и модель. Она получила общереспубликанскую славу после одной из главных ролей в комедийном сериале «Подружки».