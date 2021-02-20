Буденновск, Ставропольский край, , 09:24 — REGNUM В Ставропольском крае столкнулись товарный поезд и школьный автобус. По счастливой случайности в момент дорожно-транспортного происшествия детей в автобусе не было. В результате аварии пострадал лишь водитель транспортного средства. Его госпитализировали, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел днем 19 февраля на железнодорожном переезде вблизи поселка Тихий на автодороге «Светлоград — Благодарный — Буденновск». По предварительным данным, виновным в ДТП является водитель школьного автобуса — он выехал на переезд на красный сигнал светофора.

«Водитель автобуса, принадлежащего одной из сельских школ округа, выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора и поданный звуковой сигнал о запрете проезда, где произошло столкновение с движущимся товарным поездом», — говорится в сообщении ГИБДД.

Судя по фотографиям с места происшествия, школьный автобус получил серьезные повреждения. Если бы в момент аварии в нем находились пассажиры, страшно представить, какие могли быть последствия. Но водитель как раз высадил детей и возвращался из школы.

https://www.instagram.com/p/CLecCU9gBeR/