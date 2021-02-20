Зеленодольск, Татария, , 09:39 — REGNUM В Зеленодольске в ночь с 19 на 20 февраля тушили пожар в жилом доме по улице Карла Маркса. Сообщение о возгорании поступило в 3:00 (мск).

Очаг возгорания находился в квартире на втором этаже. В помещение загорелись вещи и мебель на общей площади в 16 кв. метров. Эвакуация с помощью дыхательных аппаратов потребовалась пятерым жильцам дома. 27-летнего пьяного хозяина квартиры отвезли в центральную больницу с отравлением продуктами горения легкой степени тяжести.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неправильного использования электрооборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в городе Агрызе на улице Маяковского вечером 11 февраля произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме. К приезду пожарных самостоятельно эвакуировался 21 человек, проживающий на верхних этажах здания. При помощи дыхательных масок по лестничным маршам удалось вывести восемь жителей, в том числе двоих детей.

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