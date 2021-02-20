Варшава, , 09:22 — REGNUM В Польше официально подтвержден первый случай заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2. Об этом, как передает Dziennik, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский 19 февраля.

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«Южноафриканский штамм SARS-CoV-2 распространяется по всему миру. За пределами Южной Африки он был обнаружен в Японии, Великобритании, Австрии и Норвегии. Теперь появился первый подтвержденный случай и в Польше», — отметил Недзельский.

Министр также отметил, что данный штамм обладает устойчивостью к воздействию уже введенных вакцин от COVID-19. Однако, по его словам, нет никаких доказательств того, что «южноафриканский» вариант вируса влечет более тяжелую форму заболевания или более высокую смертность.

«Южноафриканский» штамм SARS-CoV-2 впервые был выявлен в Южной Африке в конце декабря 2020 года. Ученые считают, что этот вариант вируса может распространяться быстрее, чем другие.