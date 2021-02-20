Южно-Сахалинск, , 09:21 — REGNUM На Сахалине депутат Томаринского районного собрания Сергей Булатов, который оказался в центре скандала после опубликованного им же в TikTok видео, на котором он поёт нецензурную песню в присутствии детей, лишился мандата.

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Булатов написал заявление о сложении полномочий депутата по собственному желанию. Коллеги на заседании единогласно проголосовали за досрочную отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, после скандала с видео в TikTok Булатов самостоятельно вышел из КПРФ. К скандалу с депутатом-матершинником подключился даже сахалинский Центр управления регионом. В своём официальном телеграм-канале ЦУР разместил сообщение, в котором осудил поведение депутата и призвал правоохранителей разобраться в ситуации.