Чита, , 09:20 — REGNUM Прокуратура Оловяннинского района Забайкалья помогла восстановить права 114 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. По причине отсутствия финансирования они не были обеспечены положенным им бесплатным двухразовым горячим питанием, сообщил помощник прокурора Оловяннинского района Дмитрий Макушев.

По его словам, такое нарушение было установлено в девяти школах.

Прокуратуре в итоге пришлось через суд возложить на образовательные учреждения обязанность организовать бесплатное двухразовое питание учеников, а на администрацию муниципального района «Оловяннинский район» — профинансировать эти мероприятия.

В настоящее время права несовершеннолетних восстановлены.