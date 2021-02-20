Москва, , 09:20 — REGNUM Ко Дню защитника Отечества цифровой туристический сервис Russpass подготовил новые маршруты по местам воинской славы Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Первый маршрут — «История великих побед». В него вошли парк «Патриот», Государственный музей обороны Москвы, парк Победы на Поклонной горе и Музей Отечественной войны 1812 года.

Второй маршрут — «Военные музеи Москвы». Это семь музеев, мемориальные комплексы, и необычные экспозиции столицы. Также доступен туристический маршрут «23 февраля: как провести праздник в Крыму».

Как сообщало ИА REGNUM, столичные парки приглашают взрослых и детей отметить День защитника Отечества.

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