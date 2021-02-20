Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Два выхода в открытый космос для технических работ запланированы в ближайшие недели для астронавтов NASA. Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

На 28 февраля намечены работы в космосе астронавтов Кэтлин Рубинс и Виктора Гловера. Они начнут готовиться к замене действующих солнечных батарей новыми.

На 5 марта запланирован выход в космос Рубинс и японского астронавта Соичи Ногучи. Им поручены несколько задач по техническому обслуживанию МКС. Одна из них — спуск аммиака из системы теплоконтроля.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в открытый космос вышли астронавты NASA Майк Хопкинс и Виктор Гловер. Они обновили систему энергоснабжения МКС и установили на её внешней стороне новые видеокамеры.

Читайте также: На МКС в 2022 году полетят астронавты Боб Хайнс и Челл Линдгрен