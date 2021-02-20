Техас, , 09:19 — REGNUM В американском штате Техас большинство потребителей электроэнергии подключили к энергоснабжению, однако без электричества остаются около 150 тыс. потребителей. Об этом свидетельствуют данные портала Poweroutage.us.

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По данным портала, а последние три дня электричество дали почти в 3 млн домохозяйств, без электроэнергии остаются около 150 тыс. потребителей.

Также сообщается о проблемах с водопроводом. Из-за холодов значительная часть водопроводных труб, с возвращением температур к нулевым значениям в конце недели они стали лопаться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что приход арктической воздушной массы на юг США вызвал повсеместное отключение электричества, в том числе в соседней Мексике.

По информации газеты The Washington Post, с 14 февраля в стране погибли от переохлаждения не менее 47 человек, из которых 30 умерли в Техасе. Ранее пострадавший от непогоды штат пообещал посетить президент США Джо Байден.

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