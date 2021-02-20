Белгород, , 09:21 — REGNUM Площадку, где предполагается построить крематорий в Белгороде, посетил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Земельный участок не сформирован, объект будут тщательно согласовывать, заверил врио главы региона 20 февраля на своей странице в социальной сети.

Тема строительства крематория в Юго-Западном микрорайоне Белгорода последнее время часто обсуждается, и Вячеслав Гладков лично приехал осмотреть место.

«Начну утро с немного не утренней темы. По итогу вчерашнего посещения места, где предполагалось строительство крематория. Последнее время эта тема достаточно часто обсуждалась. Выехал, посмотрел, — никакой стройки не идёт. Земельный участок не сформирован. На сегодняшний день изо всех документов, которые были приняты, — это решение градостроительного совета о выборе фасада. Встретился с теми, кто живёт рядом. Было много возмущений, много отрицательных оценок. Если люди против — строить объект не будем», — написал врио губернатора.

Жители микрорайона считают, что предполагаемый крематорий будет находиться слишком близко к границам жилой застройки. К тому же рядом с ними есть кладбище и действующий полигон ТБО, на котором власти собираются в 2023 году провести рекультивацию.