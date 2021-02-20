Белгород, 20 февраля 2021, 09:21 — REGNUM Площадку, где предполагается построить крематорий в Белгороде, посетил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков. Земельный участок не сформирован, объект будут тщательно согласовывать, заверил врио главы региона 20 февраля на своей странице в социальной сети.
Тема строительства крематория в Юго-Западном микрорайоне Белгорода последнее время часто обсуждается, и Вячеслав Гладков лично приехал осмотреть место.
Жители микрорайона считают, что предполагаемый крематорий будет находиться слишком близко к границам жилой застройки. К тому же рядом с ними есть кладбище и действующий полигон ТБО, на котором власти собираются в 2023 году провести рекультивацию.